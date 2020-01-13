Pervez Müşerref hakkındaki idam cezası kaldırıldı

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında vatana ihanet suçundan verilen idam cezası adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Pakistan’ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında verilen idam cezası yüksek mahkeme tarafından kaldırıldı.

İdam kararını bozan Yüksek Mahkeme, Müşerref’in adil yargılanmadığına, Müşerref için özel mahkeme kurulmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Pakistan’ın doğusundaki Lahor’da bulunan yüksek mahkeme, bugün verdiği kararda Müşerref hakkında verilen idam cezasını “yasadışı” diye niteledi.

Hükümeti temsil eden soruşturma savcısı İştihak Han, AFP'ye yaptığı açıklamada “Yapılan suç duyurusu, mahkemenin oluşumu ve soruşturma ekibinin seçimi yasadışıydı ve bu ilan edildi” dedi. Savcı Han, Pervez Müşerref için “O şimdi özgür. Hakkında artık hiçbir suçlama bulunmuyor” dedi.

Pervez Müşerref, 2007 yılında görev süresinin uzatılmasına karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya alarak olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra Meclis’e görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref ülkeyi terk etmişti. 2013’te yeniden Pakistan’a dönen Müşerref hakkında anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Müşerref 2016'da hakkındaki seyahat yasağının kaldırılmasının ardından tedavi gerekçesiyle Dubai'ye gitmiş ve yeniden ülkeye dönmemişti. Pakistan'da 17 Aralık 2019’da sonuçlanan davada Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Avukatlarının itirazlarının ardından yüksek mahkemenin idam kararını kaldırması sonrası, Müşerref hakkında hükümetin onayıyla yeni bir soruşturma dosyası açılması seçeneği bulunuyor.

