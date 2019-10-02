Peru'da yolsuzluk krizi sürüyor: Başkan Yardımcısı istifa etti

Peru'da meclis tarafından Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın yerine göreve atanan Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Peru'da meclis tarafından Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın yerine göreve atanan Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında "anayasal düzenin bozulduğunu ve ülkenin derin bir kurumsal krizle karşı karşıya olduğunu" belirten Araoz, erken seçimlerin yapılabilmesi adına istifa etme gereğini duyduğunu dile getirdi.

Araoz, sorunun çözümü için Amerika Devletleri Örgütünün (OAS) Anayasa Mahkemesi'nin hakemliğine başvurulması tavsiyesine uyulabileceğini belirtti.

MECLİS VE DEVLET BAŞKANI'NDAN KARŞILIKLI FESHETME KARARI

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra, dün yolsuzlukla mücadele önlem paketinin Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimleriyle bloke edilmesini gerekçe göstererek meclisi feshetme kararı almıştı. Meclis, buna karşılık Vizcarra'nın geçici süreliğine azledilmesi kararı aldığını duyurmuştu. Görevden alınan Vizcarra'nın yerine Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz, vekaleten başkan olarak atanmıştı.

Meclis kararının hükümsüz olduğunu savunan Vizcarra, yayımladığı kararname ile parlamento erken seçimlerinin 26 Ocak'ta yapılacağını ilan etmişti.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE PAKETİNE RET

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından onun Başkan Yardımcısı olarak Mart 2018'de başkanlık görevini üstlenen Vizcarra, yolsuzluk iddialarının soruşturulmasını engelleyen dokunulmazlık düzenlemelerini kaldırmayı vaat ederek buna ilişkin 5 maddelik bir reform paketi hazırlamıştı.

Vizcarra, düzenlemelerin yasalaşmaması durumunda Peru Anayasası'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi feshedeceğini duyurmuştu.

Hapisteki muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin Halk Gücü Partisi'nin (FP) çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste reform paketi reddedilmişti.

Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle 4 eski devlet başkanı dahil çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı.