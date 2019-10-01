Peru'da Devlet Başkanı meclisi, meclis de Devlet Başkanı'nı feshetti

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yasama organı Kongre'yi feshederken Kongre, Vizcarra'yı geçici olarak görevden alarak yerine Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u atadı.

Peru'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi siyasi kriz yarattı.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yasama organı Kongre'yi feshetti.

Kongre, buna karşılık Vizcarra'yı geçici olarak görevden alarak yerine Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u atadı.

Muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongre'de hükümetin süreci durdurma uyarılarına karşın yapılan seçimlerde Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Üyelik seçiminin ardından Vizcarra, Kongre'yi feshettiğini duyurarak erken seçim çağrısında bulundu.

Kararını ulusa sesleniş konuşmasında duyuran Vizcarra, hükümetin Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi için sunduğu güvenoyu tekliflerinin Kongre'de kabul edilmediğini söylerken, Başbakan Salvador del Solar'ın Kongre'de oturuma katılmasının engellenmeye çalışıldığını ve hileli bir oylama yapıldığını belirtti.

Vizcarra, "Peru halkı, şu an bir tarih yazıyoruz ve bu anı gelecek nesiller hatırlayacaktır. Umarım hatırladıkları zaman bu mücadelenin ağırlığını ve bugün birkaç kötünün ülkemize ne kadar zarar verdiğini anlarlar" açıklamasında bulundu.

KONGRE VİZCARRA'YI GÖREVDEN ALDI

Kongre'de bulunan muhalif vekiller ise, dağıtma kararına karşın devam ettirdikleri oturumda Vizcarra'nın geçici azledilmesi kararı aldıklarını duyurdu. Kararın ardından "Geçici Devlet Başkanı" olarak atanan Devlet Başkan Yardımcı Mercedes Araoz, Kongre’de yemin ederek "Ben sorumluluk sahibi mücadeleci bir kadınım ve zorluklar ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden kaçmam" dedi.