Pentagon'dan Trump ve Türkiye'ye IŞİD suçlaması

ABD Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre IŞİD, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenlemesini fırsat bilerek yeniden örgütlenmeye başladı.

Pentagon IŞİD ile ilgili yeni rapor yayınladı.

BBC Türkçe'nin AFP'den aktardığı habere göre, raporda IŞİD'in "Batı'ya yeni saldırı hazırlığında olabileceği" de belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre, IŞİD Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonu ve ABD’nin bölgeden kısmi çekilme planından istifade etti. Rapora göre örgütün hala Batı’yı hedef alma imkanına sahip olması muhtemel.

19 AĞINA DESTEK SAĞLAYABİLİR

Pentagon'un bağımsız soruşturma birimi olarak faaliyet gösteren Denetleme Dairesi, "IŞİD'in Batı'yı hedef almak ve dünya genelindeki 19 uzantısına ve ağına destek sağlamak için zaman ve alana sahip olabileceği" uyarısında bulundu.

116 sayfalık raporda, ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) sağladığı bilgiler kaynak gösterildi.

DIA'ya atıfta bulunulan raporda "IŞİD'in uzun vadede Suriye'de bazı nüfuz merkezlerinin kontrolünü yeniden sağlamaya ve dünya genelindeki izlerini genişletmeye çalışacağı" belirtildi.

Rapora göre DIA, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 26 Ekim'de ABD özel harekât timi tarafından öldürülmesinin de 'örgütün yeniden yapılanması üzerinde çok etkili olmayabileceğini' söyledi.