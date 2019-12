Pentagon'dan Ortadoğu'ya 14 bin asker haberine yalanlama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkenin İran'a karşı Ortadoğu'ya 14 bin ilave asker göndermeyi planladığına ilişkin haberi yalanladı.

Wall Street Journal gazetesi ismi verilmeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin İran'a karşı bölgeye 14 bin yeni asker, 10'dan fazla gemi ve birçok askeri malzemenin sevk edilmesi için plan yaptığını yazmıştı.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Wall Street Journal'ın haberini Twitter'dan paylaşarak "Bu haber yanlış. ABD Ortadoğu'ya İran'a karşı 14 bin asker göndermiyor" dedi.

This reporting by the @WSJ is wrong. The U.S. is not sending 14,000 troops to the Middle East to confront Iran. https://t.co/zxswP6sf3B

— Alyssa Farah (@PentagonPresSec) December 5, 2019