Pentagon'dan 'İran'ın askeri gücü' raporu

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın askeri gücü başlıklı bir rapor yayımladı.

İran'a yönelik saldırganlığa devam eden Pentagon, İran'ın askeri gücü başlıklı bir rapor yayımladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nın (SIA) ilk kez yayınladığı 'İran'ın Askeri Gücü Raporu'nda, Tahran'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağı belirtilirken, kara kuvvetlerini ise acil müdahale tugaylarına dönüştürecek şekilde yeniden dizayn etmeye çalıştığı belirtildi.

ÇİN VE RUSYA İÇİN HAZIRLAMIŞTI

SIA, Rus ve Çin askeri gücüne yönelik benzer bir raporu İran askeri gücü için de hazırladı.

Bu çerçevede İran'ın askeri doktrinini, muhtemel bir saldırıyı insani ve finansal bedelini ağırlaştıracak şekilde caydırma üzerine geliştirdiği belirtildi.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta da İran'ın kıtalararası balistik füze kapasitesine ilişkin oldu. Raporda İran'ın daha hassas ve yıkıcı etkiye sahip balistik füzeleri konuşlandırmayı sürdüreceği vurgusu yer aldı.

SAVAŞ UÇAĞI VE MODERN TANKLAR ALACAK

İlk kez yayımlanan raporda, İran'ın kara, hava ve deniz gücünün yanı sıra envanterinde bulunan balistik füzeler, insansız hava araçları ve nükleer programına ilişkin birçok bilgi yer aldı.

İran yönetiminin füze ve insansız hava araçlarına yatırımı artıracağı, Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunun 2020'de kalkmasıyla savaş uçağı ve modern tanklar almaya başlayacağına da raporda yer verildi.

Ulusal güvenlik stratejisinin rejime yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etme ve bölgede baskın bir güç olma hedefleri üzerine kurulu olduğu kaydedildi.