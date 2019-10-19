Pentagon: Türkiye’nin F-35’e geri dönmesi konusunda değişiklik yok

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin F-35 için parça üretimine Mart 2020’de son verileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Ellen Lord, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi konusunda bir değişikliğin olmadığını söyledi.

Lord düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin halen F-35’ler için 900 parça ürettiğini ve bu parçaların Türkiye’de üretiminin Mart 2020’de sona ereceğini söyledi.

Pentagon sözcüsü, Türkiye’de parçaların üretiminin Mart 2020’de başka bir ülkeye devredilinceye dek süreceğini kaydetti.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satıl alması nedeniyle Türkiye’nin F-35 programa katılımı durdurmuştu.

