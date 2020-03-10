Pentagon: Türkiye S-400’ü iade etmezse Patriot alamaz

ABD Savunma Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin Patriot satın almasının koşulunun S-400’leri Rusya’ya iade etmesi olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, Türkiye’nin Patriot almasının koşulunun Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini iade etmesi olduğunu söyledi.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Hoffman “ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bu konudaki duruşu göreve geldiğinden beri netti. Türkiye, S-400’ü iade etmediği sürece Patriot alamaz” dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Brüksel’de yaptığı açıklamada Türkiye’ye İdlib’de NATO çerçevesinde yardım için Patriot sistemlerinin konuşlanması dahil her seçeneğin masada olduğunu söylemişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Brüksel dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Patriot konusunda bildiğiniz gibi biz Amerika’ya şu teklifi de yaptık; 'Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.' Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, 'S-400’leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin' noktasına geldiler” demişti.