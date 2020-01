Pentagon: Trump, İran ile yeniden müzakereye açık

CBS televizyon kanalına konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Herhangi bir ön koşul olmaksızın yeni bir yola ilerlemek için oturup müzakere etmeye, İran'ın daha normal bir ülke olması için atılacak adımları konuşmaya hazırız" dedi.

ABD-İran gerilimine dair Pentagon'dan "Trump, İran ile 'yeni bir yola ilerlemek' için müzakereye hâlâ açık" açıklaması yapılırken, ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından İran'daki protestolarla ilgili, "İran liderleri, protestocuları öldürmeyin. Binlercesi zaten tarafınızca öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya izliyor, daha da önemlisi ABD izliyor. İnternetinizi açın ve gazetecilerin serbestçe gezinmesine izin verin. Harika İran halkınızı öldürmeyi bırakın!" dedi.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020