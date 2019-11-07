Pentagon: Suriye’deki petrol geliri SDG’ye gidiyor

Pentagon Suriye’de ABD'nin kontrolündeki petrol sahalarının gelirinin Suriye Demokratik Güçleri’ne gittiğini açıkladı. Hoffman ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki tampon bölgeden SDG’nin çekildiğini doğrulayamadıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında Suriye’de ABD’nin kontrolündeki petrol sahalarından elde edilen gelirin ABD’ye değil Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gittiğini söyledi.

ABD’nin SDG’ye desteğinin devam ettiğini söyleyen Hoffman, misyonlarının petrol sahalarının yeniden IŞİD’in kontrolüne geçmesini önlemek olduğunu savundu.

Hoffman ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki petrol sahalarındaki ABD askerlerinin “bir tehlikeye karşı kendilerini savunma hakkının olduğunu” söyledi.

'SDG'NİN ÇEKİLMESİNDEN SORUMLU DEĞİLİZ'

Hoffman’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın YPG’nin ABD ve Rusya ile varılan mutabakatları ihlal ederek bölgeden çekilmediğine dair açıklaması da soruldu. Hoffman, bunu doğrulayamayacaklarını söyledi. “Bu konuda tam netlik yok” diyen Hoffman, ABD’nin bu bölgeden askerlerini çektiği için gözlem yapamadığını ve ABD’nin SDG'nin çekilmesinden sorumlu olmadığını söyledi.

