'Pentagon koronavirüs için 100 bin ceset torbası istedi' iddiası

Pentagon'un yeni koronavirüs salgını nedeniyle 100 bin adet ceset torbası tedariğinin sağlanmasını istediği belirtildi.

ABD'de yeni koronavirüs salgını nedeniyle ölümlerin gelecek haftalarda hızla artmasından endişe ediliyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olası ölümler için 100 bin adet ordu için üretilen ceset torbası tedariğinin sağlanmasını istedi.

Gazeteye konuşan iki kaynak, talebin, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından iletildiğini ve Pentagon'un, elinde bulunan 50 bin torbaya ek olarak daha fazla ceset torbası satın alacağını kaydetti.

Kaynaklardan biri, FEMA'nın torbaların tedariği için belli bir süre talep etmediğini, ancak tedariğin "olabildiğince çabuk" sağlanmasını istediğini belirtti.

FEMA sözcüsü, kurumun olası ihtiyaçlar için "ihtiyatlı planlama" yaptığını söyledi. FEMA'ya henüz tedariğin sağlanmadığını söyleyen sözcü, kurumun eldeki imkanların güçlendirilmesi için eyaletlerin sağlık yetkilileriyle ve acil durum yönetimleriyle birlikte çalışma yürüttüklerini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada Pentagon ve FEMA'nın ihtiyaçların belirlenmesi konusunda ortak çalışma yürüttüğünü duyurdu.