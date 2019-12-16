Pentagon kaynağı: İncirlik için Türkiye'yle diyalog kurmaya çalışıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İncirlik Üssü’nün kapatılabileceğini söylemesinin ardından Sputnik’e konuşan bir Pentagon kaynağı, Türkiye ile ilişkilerini korumak için çaba gösterdiklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynağı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İncirlik Üssü’nün kapatılabileceğine yönelik sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sputnik'e konuşan kaynak, "Türkiye’deki güçlerimizi NATO müttefikimiz, stratejik partnerimiz olan bu ülkenin korunmasına yardım etmeye, çalışmaya yönelik on yıllardır var olan sorumluluğumuzun sembolü olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak, Washington'ın Türkiye'yi S-400, Suriye ve fikir ayrılıklarının bulunduğu başka konularda daha yapıcı politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalıştığını belirtti.

ATV ve A Haber ortak canlı yayınına katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'deki "Ermeni Soykırımı" kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söylemişti.