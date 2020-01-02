Pentagon: Irak’ta önleyici adımlar atacağız

Irak’ta ABD bombardımanına tepkiler artarken Pentagon şefi Mark Esper, Irak'taki 'personeli korumak için önleyici adımlar atacaklarını' söyledi.

ABD'nin geçen hafta Irak ordusunun bir parçası olan Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısının ülkede ABD güçlerinin varlığına tepkiler sürüyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğinin önünde yapılan eylemlerin ardından Washington'un "İran destekli" diye nitelediği gruplara karşı "önleyici adımlar atacağını" söyledi.

Fox News'a konuşan Esper şöyle konuştu:

Kışkırtıcı davranış aylardır orada ... Bir şey yapabilirler mi? Evet. Muhtemelen pişman olacaklar. Kendimizi savunma yapmaya hazırız ve kötü davranışları caydırmaya hazırız. Bunların hepsi İran'ın sponsor olduğu, yönettiği ve kaynak verdiği gruplar.

ABD'nin Irak'taki personelini korumak için "müdahale edeceğini" veya "önleyici adımlar atacağını" söyleyen Esper şöyle konuştu:

ABD Başkanı Donald Trump, çıkarlarımızı, personelimizi, bölgedeki dostlarımızı savunmaya ve elbette İran'a karşı durmaya, İran'ın kötü davranışlarını caydırmaya kararlıdır. Bu çıkarları koruduğumuzdan emin olmak için gerektiği şekilde yanıt vereceğiz veya önleyici adımlar atacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise gösterilerde yaralanan ABD personeli olmadığını ve personeli tahliye etmeyi planlamadıklarını söyledi. Dün Pentagon, "diplomatların güvenliğini sağlamak" bahanesiyle Irak'a 750 asker göndermişti.