Pentagon: 34 askere travmatik beyin hasarı teşhisi kondu

Pentagon, İran'ın ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından 34 ABD askerine sarsıntı ve travmatik beyin hasarı teşhisi konulduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, 8 Ocak’ta İran’ın Irak’taki ABD askeri üssüne düzenlediği saldırının ardından üsteki 34 ABD askerine sarsıntı ve travmatik beyin hasarı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Hoffman bugün yaptığı açıklamada daha önce Almanya’ya sevk edilen 8 askerin de ABD’ye döndüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Davos’ta katıldığı bir basın toplantısında askerlerin durumuna ilişkin “Baş ağrısı ve birkaç başka küçük şikayet olduğunu öğrendim, ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim” demişti.

Askerlerde travmatik beyin hasarı olup olmadığının sorulması üzerine Trump, “Pentagon verilerine göre, 2000 yılından bu yana yaklaşık 408 bin askere travmatik beyin hasarı teşhisi konuldu. Bacakları ve kolları olmayan insanlar gördüm. Gördüğüm diğer yaralanmalara göre bunların ciddi olduğunu düşünmüyorum” diye yanıt vermişti.

Tahran, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısında öldürmesinin ardından, Süleymani'nin toprağa verildiği gün Irak'taki Ayn El Esad ABD üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

