Pensilvanya'da koronavirüs nedeniyle bazı okullar tatil edildi

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde KOVİD-19 nedeniyle beş okulun kapatıldığı açıklandı.

Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde 2 ilkokul, 2 ortaokul ve bir lisede bazı öğrenci ve okul personelinde KOVİD-19 belirtilerinin ortaya çıkmasıyla, okullar önlem amaçlı kapatıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Pensilvanya Valisi Tom Wolf konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Delaware County ve Wayne County'de iki yeni koronavirüs vakası olduğunu ve kişilerin evlerinde karantinaya alındığını açıkladı.

Wolf, “Bugün Pensilvanya’da ilk iki teyit edilmiş koronavirüs vakamız var. Bu virüsün yayılmasını yavaşlatmaya hazırız” dedi. Wolf, Bucks County bölgesinde kapatılan beş okulla ile ilgili ise "eyalet sağlık yetkililerinin durumu çok yakından takip ettiklerini" söyledi.

Yetkililer, 2 kişide virüs tespit edilmesinin ardından belirti gösteren kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını belirterek, okullarda görev yapan tüm personel ve öğrencilerin testten geçirileceğini açıkladı.

Eğitime ara verilen 5 okulda, eğitimin tekrar ne zaman başlanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD genelinde toplam 267 KOVİD-19 vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı 14 ölüm yaşandı.