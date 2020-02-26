Pedofili savunucusu profesörden 'İçimizdeki Çocuk' makalesi

Elazığ Depremi'nin ardından çocuk evliliklerinin yasaklanmasını doğal afetlerin sebebi olarak gösteren paylaşımıyla tepki toplayan ve öğrencilerinin dilekçe vermesi sonucu dersten alınan Yıldız Teknik Üniversitesi Profesörü Bedri Gencer, sosyal medya hesabından yeni makalesini paylaştı.

"İçimizdeki Çocuğu Koruma Sanatı Olarak Felsefe" başlıklı makaleyi paylaşan Gencer, paylaşımını şöyle sundu:

"Felsefî şüphe sorusundan çocukça merak sorusuna, şüpheden imana, ızdırabdan itminana, arama disiplini olarak felsefeden bulma disiplini olarak Tasavvufa hakikat yolculuğu, Felsefe-ilim,iman,deizm ilişkisi"

Çeto 13

İçimizdeki Çocuğu Koruma Sanatı Olarak Felsefe

Felsefî şüphe sorusundan çocukça merak sorusuna,şüpheden imana,ızdırabdan itminana,arama disiplini olarak felsefeden bulma disiplini olarak Tasavvufa hakikat yolculuğu

Felsefe-ilim,iman,deizm ilişkisihttps://t.co/qkGDSaJsnr

— Bedri Gencer (@GencerBedri) February 25, 2020