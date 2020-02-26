Pedofili savunucusu profesörden 'İçimizdeki Çocuk' makalesi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde pedofiliyi savunan Profesör Bedri Gencer, 'İçimizdeki Çocuğu Koruma Sanatı Olarak Felsefe' başlıklı yeni makalesini paylaştı.
Çarşamba, 26 Şubat 2020 10:16

Elazığ Depremi'nin ardından çocuk evliliklerinin yasaklanmasını doğal afetlerin sebebi olarak gösteren paylaşımıyla tepki toplayan ve öğrencilerinin dilekçe vermesi sonucu dersten alınan Yıldız Teknik Üniversitesi Profesörü Bedri Gencer, sosyal medya hesabından yeni makalesini paylaştı.

"İçimizdeki Çocuğu Koruma Sanatı Olarak Felsefe" başlıklı makaleyi paylaşan Gencer, paylaşımını şöyle sundu:

"Felsefî şüphe sorusundan çocukça merak sorusuna, şüpheden imana, ızdırabdan itminana, arama disiplini olarak felsefeden bulma disiplini olarak Tasavvufa hakikat yolculuğu, Felsefe-ilim,iman,deizm ilişkisi"

 

 