Pedersen: Suriye anayasa görüşmeleri yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turunun, tarafların uzlaşamaması nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi günü başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi.

Suriye hükümeti, "muhalefet" ve "sivil toplum kuruluşları"ndan oluşan 15'er kişilik anayasa yazım kurulu üyeleri, ikinci turun son gününde sabah saatlerinde BM Cenevre Ofisi'ne geldi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen heyetlerle yaptığı ikili görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anayasa Komitesi'nin ikinci oturumunu az önce bitirdik. 45 kişilik küçük kurulu toplamak mümkün olmadı, çünkü gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

Sputnik'in haberine göre Pedersen, Komitenin hükümet ve muhalefet eş başkanlarının hafta boyunca kendi farklı pozisyonlarına ilişkin açıklamalar yaptığını belirterek "Ancak bildiğiniz gibi prosedürün ana kurallarında iki eş başkanın bir gündemde hemfikir olarak toplantılara devam edeceği yazıyor ama bu mümkün olmadı" dedi.

Her iki eş başkanla hafta boyu pek çok kez bir araya geldiğini anlatan Pedersen, "Güzel ve ciddi müzakerelerde bulundular. Bir uzlaşmaya varmaya çalıştık. Ama dediğim gibi, henüz o noktada değiliz. Bu yüzden de her iki eş başkana, evlerine döndüklerinde, bu konuda çalışmaya devam etmelerini ve kendilerine en kısa zamanda dönüş yapacağımı söyledim" dedi.

Pedersen, bir sonraki turun ne zaman yapılacağına ancak taraflarla yapacağı görüşmelerin ardından karar verebileceklerini söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ilk tur toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademede düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

KUZBARİ: TÜRKİYE DESTEKLİ HEYET ENGELLEDİ

Öte yandan SANA'da yer alan habere göre hükümetin desteklediği heyetin başkanı Ahmed Kuzbari, anayasa yazım komitesinin, "Türkiye destekli" muhalefet heyetinin ulusal ilkelerin tartışılacağı gündemi reddetmesi nedeniyle bir araya gelemediğini açıkladı. Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan Kuzbari, komitenin gündemine sundukları ulusal ilkelerin "işgalin tamamen reddi, işgalcilerle anlaşmanın suç olması ve terörizmle mücadele" ile ilgili olduğunu söyledi. Kuzbari ulusal heyetin diğer ülkeleri değil Suriye halkını pusula alacak çalışmalara her zaman hazır olduğunu vurguladı.

