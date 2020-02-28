Paris’teki Lyon Garı tahliye edildi

Fransa’nın başkenti Paris’teki Lyon Garı çıkan büyük yangının ardından tahliye edildi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Lyon Garı çıkan yangının ardından tahliye edildi. Yangının Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden konser için Paris'e gelen rap şarkıcısı Fally Ipupa’nın protesto edildiği sırada çıktığı belirtiliyor.

Polis Ipupa’nın konser vereceği salonun önünde gösteri yapılmasına izin vermedi. Fransız medyasında yer alan haberlerde, Ipupa’yı protesto eden bir grubun bölgedeki çöp konteynerlerini, motosikletleri ve gar yakınlarındaki en az bir aracı ateşe verdiği bildirildi.

Paris polisi yangının kontrol altına alındığını belirtti ancak bölgeden uzak durulması uyarısında bulundu.

Reuters’ın haberine göre protestocular ülkesindeki siyasi liderlere çok yakın bir isim olarak bilinen Ipupa'nın Paris'te konser vermesine karşı çıkıyor.