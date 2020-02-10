Paris’te BlackRock'ın binası işgal edildi

ABD’li yatırım tekeli BlackRock'ın Paris’teki binası Fransız eylemciler tarafından işgal edildi. Eylem sırasında sermaye karşıtı ve çevreci sloganlar öne çıktı.

ABD'li yatırım firması BlackRock’un Paris'teki merkezi iklim aktivistleri tarafından basıldı. Bir saat süren kuşatmanın ardından eylemciler binaya girmeyi başardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın duvarları ve camlarına “Katil BlackRock”, “Yaşamak istiyorum!” sloganları yazılırken bina içerisindeki “Liberal çevrecilik = sermaye palavrası” gibi yazılamalar da göze çarptı.

Une banderole "tous ensemble, détruisons ce qui nous détruit" est accrochée aux grilles de #BlackRock par des militants. #AvenirEnFeu #GiletsJaunes pic.twitter.com/k53zuYhbad — actu Paris (@actufrparis) February 10, 2020

Aynı yatırımcı şirket geçen aylarda emeklilik reformu gerekçesiyle de protesto edilmişti.

BLACKROCK KİM?

BlackRock 2008 ekonomik krizinin ardından Fransız ekonomisinde söz sahibi olmaya başlamış, günümüzde yaklaşık 7 trilyon dolar varlığa sahip Amerika menşeili uluslararası bir yatırım şirketi. Fransa ekonomisinde rol oynayan pek çok küçük şirket BlackRock’a bağlı, aynı zamanda BlackRock’un servetinde büyük bir paya da sahipler. 2018 verilerine göre şirketin ekonomik gücü Fransız hükümetininkine oldukça yakın.

MACRON HÜKÜMETİNİN ROLÜ NE?

Macron hükümeti Haziran 2017’de başta BlackRock olmak üzere pek çok yatırımcı firma ile yeni bir özelleştirme programı başlattı. 2019 yılında şirketin CEO’su Laurence Fink, Macron ile iklim değişikliğinin yatırım politikalarında dikkate alınması hakkında bir toplantı yaptı.

Şirketin Fransa temsilcisi Jean-François Cirelli, Fransız başbakanı tarafından devletin yapması gereken "yapısal reformlar", "önemli ve kalıcı tasarruflar" ile kamu harcamalarını azaltmayı amaçlayan "2022 Kamusal Hareketler Komitesi"ne davet edildi. Komitenin çalışmaları, devletin belirli görevlerini özel sektöre devretmesi üzerinde yoğunlaşıyor.



EMEKLİLİK REFORMU PROTESTOLARI

2013 yılında gündeme gelen emeklilik reformunda BlackRock'ın eski yöneticilerinden "Emekliler BlackRock için oldukça önemlidir" şeklinde bir açıklama gelmişti. 2017’de ise Cirelli yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında emekliler için yapılacak olan yatırımın güçlendirilmesinden söz etmişti. 2019’da şirketin yayımladığı bir metinde “emeklilik planının üçüncü ayağı” ifadesini kullanıldı. Bununla beraber aynı metinde, emeklilik sigortası gibi pek çok konuda da proje sunuldu. Ancak önceki açıklamaların aksine proje içerikleri farklıydı. Maddelerden en ağırı, sigorta şirketlerinin tasarruf adına vergi kredilendirmesine başvuracak olması. Başta bu ve bunun gibi projelerin ülke genelinde pek çok açıdan ekonomik dengesizliğe yol açacağı ve vergilerin özel şirketlerce yönlendirilmesine olanak tanıyacağı düşünülürken geçtiğimiz ay gerçekleşen emeklilik eylemlerinde da halk BlackRock politikalarını protesto etmişti.

Fransa adına emeklilik reformunun bu noktada ortaya çıkışı pek de şaşırtıcı değil. BlackRock gibi şirketler devletin hedefi olan kamusal tasarrufu vaadederek, özelleştirmeler yoluyla vergi sistemini kendi tekellerine almayı amaçlamakta. Bunu yaparken de insanı ve çevreyi hiçe saymaktalar.