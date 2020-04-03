Pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bin 582'ye çıktı

ABD'de yeni koronavirüs pandemisinde vaka sayısı 258 bin 409'a yükseldi.

Dünyada yeni koronavirüs pandemisinin merkezi haline gelen ABD'de son 24 saat içerisinde vaka sayısı 13 bin 532 artarak 258 bin 409'a, yaşamını yitirenlerin sayısıysa 512 artarak 6 bin 582'ye ulaştı.

Bugün ABD Donanması'na ait 5 bin kişilik mürettebata sahip uçak gemisi Theodore Roosevelt'in kaptanı, mürettebatı için etkili bir karantina talep ettiği yazışmalarının sızmasının ardından görevden alınmıştı. 5 bin ABD askerinin dip dibe koğuşlarda kaldığı gemide şimdilik 114 doğrulanmış vaka bulunuyor.

