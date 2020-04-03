Pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bin 582'ye çıktı

Dünyada yeni koronavirüs pandemisinin merkezi haline gelen ABD'de son 24 saat içerisinde vaka sayısı 13 bin 532 artarak 258 bin 409'a, yaşamını yitirenlerin sayısıysa 512 artarak 6 bin 582'ye ulaştı.
Bugün ABD Donanması'na ait 5 bin kişilik mürettebata sahip uçak gemisi Theodore Roosevelt'in kaptanı, mürettebatı için etkili bir karantina talep ettiği yazışmalarının sızmasının ardından görevden alınmıştı. 5 bin ABD askerinin dip dibe koğuşlarda kaldığı gemide şimdilik 114 doğrulanmış vaka bulunuyor.