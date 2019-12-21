Panama’da ABD İşgali’nin 30. yıl dönümünde anma düzenlendi

1989’daki ABD İşgali’nin yıl dönümünde Panama yurttaşları kaybettikleri insanlar için anma düzenledi.

Panamanlılar dün ABD'nin ülkeyi işgalinin 30. yıl dönümünde bir ulusal yas gününe başladılar.

İşgalin ardından ilk kez, 20 Aralık Ulusal Yas Günü olarak ilan edilirken tüm kurumlarda bayraklar yarım direğe çekildi. Panamalılar uzun süredir 1989 ABD İşgali’nin kurbanlarının anılması için 20 Aralık’ın yas günü ilan edilmesinin mücadelesini veriyordu.

Anma kapsamında düzenlenen sergiler arasında 'La invasion en 4Tiempos'’da, ABD silahlı istilasından önce, sırasında ve sonrasında meydana gelen olaylar, resim ve video sanatı aracılığıyla gösterildi.

İşgalin olaylarını araştırmak, gerçekleri açıklamak ve ölümleri belgelemek için oluşturulan 20 Aralık Komisyonu, önümüzdeki Ocak ayında başkentin Jardin de Paz mezarlığındaki toplu mezardan 14 kalıntıyı ortaya çıkarmak ve onları tanımlamak için çalışmalara başlayacak.

Latin Amerika merkezli Prensa Latina’ya konuşan Komisyon Başkanı Juan Planells, “Amacımız gerçeği keşfetmek, hikayenin 30 yıl boyunca gizlenmiş olduğunu biliyoruz. Konuyla ilgili bir perde vardı ve bunun değişmesini istiyoruz ve gençlerin tarihlerini bilme ve geleceklerini köklerine dayanarak inşa edebilmeleri mümkün'' dedi.

