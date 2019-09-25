PAME'den genel grev raporu: Mücadelenin büyümesini sağlayacak bir adım oldu

Tüm İşçilerin Militan Cephesi, 24 Eylül tarihinde Yunanistan'da yapılan genel greve ilişkin bir rapor yayımladı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), 24 Eylül tarihinde Yunanistan'da yapılan genel greve ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda grevin başarılı ve mücadelenin büyümesinde önemli bir adım niteliğinde olduğu kaydedildi.

Raporun tamamı şöyle:

24 Eylül tarihinde PAME'nin öncülüğünde tüm Yunanistan'da başarılı ve militan bir genel grev yapıldı.

Grev, hükümetin büyük şirketlere yeni ayrıcalıklar tanıdığı ve işçilerin toplu sözleşme ve sendikal haklarına saldırı niteliği taşıdığı yeni "kalkınma yasası"nı hedef aldı. Örneğin bu yasa, tüm sendika üyelerine elektronik kayıt dayatarak, patronların sendika üyesi işçilere erişimini sağlayacak.

İşçilerin grev yoluyla verdiği büyük tepki, grevin gemi işçileri için yasal olmadığının iddia edilmesi ve grev hattında bulunan inşaat işçilerinin tutuklanması yoluyla mahkeme kararıyla durdurulmaya çalışıldı. Tüm bu kışkırtıcı hamleler başarısız oldu. Grev sırasında hiçbir gemi yola çıkmazken, tüm inşaat alanları kapalı kaldı. Atina'da otobüslerde, metroda ve trende çalışan tüm ulaşım işçileri greve katıldı. Büyük oteller kapatıldı ve tüm sektörlerde grev hattı oluşturuldu. Anaakım medya ve devlet televizyonu çalışanları da grevdeydi.

PAME'nin grev gösterileri Yunanistan'ın onlarca kentinde yer aldı. Özellikle Atina, Pire, Selanik, Patras, Yanya, Girit ve diğer şehirlerdeki grev toplanmaları devasa ve militan bir şekilde oldu.

Atina'daki grev gösterisinde ana konuşma, aynı gün Fransa'da greve çıkan işçilerle dayanışma mesajıyla başladı. Selanik'teki grev toplanmasında eylemcilere seslenen Zeljko Veselinovic'in başkanı olduğu Sırp SLOGA sendikası da bulundu.

Şunu belirtmek gerekir ki, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu üyesi olan Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu her şekilde grevi durdurmaya çalıştı. Yunanistan hükümetiyle açık bir işbirliği içinde olarak en başta hükümete zaman verilmesi gerektiğini belirterek, işçi düşmanı politikaların üretildiği başka bir alan olan Sosyal Ortaklar toplantısına katıldılar. Birçok sendikanın 24 Eylül'de greve gitme kararı almasının ardından Avrupa Sendikalar Konfederasyonu liderleri, grevin başka bir tarihe alınması önerisinde bulunarak grev cephesinde kafa karışıklığı ve bölünme oluşmasını hedefledi. Bu da başarısız olunca, işçi düşmanı politikaların yürürlüğe girmesinin ardından grev yapılması çağrısı yaptılar! Tüm bu taktikleri başarısız oldu.

24 Eylül tarihindeki grevin başarısı, binlerce işçinin ve sendikanın militanca yanıt vermesi, Yunanistan hükümetinin işçi düşmanı saldırılarına karşı mücadelenin büyümesi için önemli bir adım oldu. PAME, yeni bir genel grevle sendikalara ve işçilere yeni bir militan bir cevap vermeye çağırmaktadır.

PAME, aynı zamanda 30 Eylül pazartesi günü Atina'da sendika liderleriyle yeni koşulları değerlendirmek ve yeni adımları ve girişimleri planlamak adına bir konferans düzenleyecektir.