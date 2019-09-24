PAME: Patronlara ve hükümete dev bir grevle yanıt verildi

Tüm İşçilerin Militan Cephesi, Yunanistan'da bugün başlayan genel greve ilişkin bir açıklama yayımladı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Yunanistan'da bugün başlayan genel greve ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada bugünkü grevin patronlara ve hükümete güçlü bir yanıt niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün Yunanistan'ın tüm kentlerinde binlerce işçi, hükümetin işçi düşmanı politikalarına karşı greve katıldı. Atina'da yapılan merkezi grev toplanma alanında militan Yunan sendikalar, çalışma ve yaşam haklarına saldırılan ve aynı gün greve çıkan Fransa'nın işçileriyle olan dayanışmalarını dile getirdi.

PAME'nin Selanik'teki grev toplanma alanında Sırp sendika SLOGA söz alarak Sırp işçilerin Yunan işçileriyle olan dayanışmalarını dile getirdi.

Yunanistan'da bugün yapılan grev, hükümete ve patronlara güçlü bir yanıttır. Bugünkü greve olan devasa katılım, nasıl bir gidişat izleneceğini ve nasıl çoğalacağımızı gösterir niteliktedir.

Yunanistan'daki sendikaları mücadeleyi güçlendirme, işçileri bilgilendirmek için tüm yolları izleme, tüm iş yerlerine, tüm sektörlere giderek genel toplantı ve tartışmalar organize etme ve mücadelemizi devam ettirme ve büyütme adına militan kararlar almaya çağırıyoruz."