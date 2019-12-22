Pakistan'da profesöre 'dine hakaret' suçundan idam cezası

Pakistan'da Cüneyd Hafız (33) adlı bir profesör dine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.
İdam kararını Pencap bölgesine bağlı Multan kentindeki bir mahkeme verdi.
DW'nin haberine göre, "Hafız, Facebook paylaşımlarında Hazreti Muhammed'e karşı aşağılayıcı ifadeler kullandığı" gerekçesiyle Mart 2013'te tutuklanmıştı. Mahkemenin müvekkili hakkında "olabilecek en talihsiz" kararı verdiğini söyleyen Avukat Esad Cemal kararı temyize götüreceklerini söyledi.
Cüneyd Hafız'ın avukatı Raşid Rahman 2014 yılında duruşma salonunda aldığı ölüm tehditlerinin ardından ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.