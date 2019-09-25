Pakistan Başbakanı: Trump ve Suudi Prensi Ruhani'yle görüşmemi istedi

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden arabuluculuk yapmak için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesini istediklerini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Han, “Dün Başkan Trump’la görüştükten sonra hemen Cumhurbaşkanı Ruhani’yle konuştum. Ancak şimdilik arabuluculuk yapmaya çalıştığımız dışında daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim” dedi.