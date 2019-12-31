Onlarca kişinin öldüğü saldırıyı üstlendiler: 'Ölenler için üzgünüz, Türkleri hedef almıştık'

Somali'de iki Türk vatandaşı dahil en az 81 kişinin öldüğü saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş Şebap örgütü üstlendi. Saldırıda Türk vatandaşlarını taşıyan konvoyun hedef alındığını belirten Eş Şebap, 'hayatını kaybeden onlarca kişi için' özür diledi.

Somali'de El Kaide bağlantılı Eş Şebap'ın Cumartesi günü başkent Mogadişu'da düzenlediği bombalı araçlı saldırıda 2 Türk vatandaşı dahil en az 81 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Saldırının düzenlendiği yol üzerinde, yol yapım çalışmasına katılan Türk mühendis grubu vardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Eş Şebap sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud, sesli mesaj yayımlayarak saldırıda hedefin, Somali hükümetiyle işbirliği yapan Türkiye'den gelenleri taşıyan bir konvoy olduğunu belirtti. Saldırıda ölen onlarca Somalili için özür diledi:

"Müslüman Somali halkına acı veren kayıplar için çok üzgünüz, hayatını kaybeden Müslümanlara baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara ve malları zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sesli mesajda Türkiye, "Somali'nin kaynaklarını sömürmekle" suçlandı, "Dinden dönen Türk yönetimi için çalışan Türkler bizim düşmanımızdır ve daha önce söylediğimiz gibi, topraklarımızdan çekilene kadar onlarla savaşmaya devam edeceğiz. Ancak masum Müslüman Türk vatandaşlarına karşı değiliz" denildi.