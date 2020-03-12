Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçişler durduruldu

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geçişleri koronavirüs önlemleri gerekçesiyle bu sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar durduruldu.

25 Şubat'tan beri Kilis Valiliği tarafından oluşturulan "online randevu sistemi"ne kayıt yaptırarak ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin geçişleri bu sabahtan itibaren durduruldu.

Suriyelilerin bugün sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar ülkelerine gidişleri durdurulurken yaklaşık 100 kişilik Suriyeli grup, sabah saatlerinde ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin verilmediği kaydedildi. 2 Mart tarihinden itibaren Suriye'ye geçenlerin sayısının 3 bin olduğu belirtildi.