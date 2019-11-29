Ömer Beşir’in partisinin mallarına el konulacak

Sudan’da devrik lider Ömer Beşir’in partisinin feshedilmesi ve mallarına el konulmasını da içeren yeni yasa kabul edildi. Ülkede Beşir döneminde getirilen ve kadınların nasıl giyineceklerini ve davranacaklarını düzenleyen yasa da iptal edildi.

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