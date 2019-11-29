Ömer Beşir’in partisinin mallarına el konulacak

Sudan’da halkın aylar süren protestolarının ardından askeri darbeyle devrilen eski cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in Ulusal Kongre Partisi’nin feshedilmesi ve partinin mallarına el konulmasını içeren yeni yasa onaylandı. Yeni yasaya göre Ulusal Kongre Partisi üyeleri gelecek 10 yıl içinde yapılacak seçimlere aday olamayacak.
Eylül ayında göreve başlayan geçiş hükümetince getirilen yasanın, Beşir rejiminin izlerini silmeyi hedeflediği belirtildi.
Yasa dün Sudan Egemen Konseyi ile kabinenin yaptığı ortak toplantıda kabul edildi. Toplantıda ayrıca kadınların giyim kuşamlarını ve davranışlarını düzenleyen yasa da feshedildi.
Sudan Meslek Örgütleri Birliği yasayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk bunun bir “intikam yasası” olmadığını belirterek “Sudan halkının saygınlığını” korumanın amaçlandığını söyledi.
Beşir’in partisi Ulusal Kongre Partisi ise karara tepki gösterdiği açıklamasında geçiş hükümetini “yasadışı hükümet” diye niteledi. Beşir’in partisinden yapılan açıklamada hükümetin ülkedeki ekonomik krizle partinin mallarına el koyarak baş etmeye çalıştığı öne sürüldü.
11 Nisan'da askeri darbeyle devrilen Ömer Beşir yolsuzlukla yargılanıyor ve başkent Hartum'da bir cezaevinde tutuluyor.