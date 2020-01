'Ödülünüzü alın, tanrıya ve menajerinize teşekkür edin ve s... olup gidin'

İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, 77. Altın Küre Ödülleri’ndeki açılış konuşmasında ABD'nin sinema sektörü ile alay etti.

Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais 77. Altın Küre Ödülleri’nin açılış konuşmasını yaptı.

Gervais, konuşmasında ABD'nin sinema sektörü ile alay etti.

'ÇALIŞTIĞINIZ ŞİRKETLERE BİR BAKIN. BURADA HALKA DERS VERECEK POZİSYONDA DEĞİLSİNİZ'

Gervais'nin oyuncuları, filmleri ve şirketleri diline doladığı konuşmasının en çarpıcı bölümü, "sektörün" ekonomik temelleri ve sanatçıların politik kisveleri arasındaki çelişkiye işaret ettiği şu cümlelerdi:

-Apple, The Morning Show'la televizyon işine girdi, Çin'de çalışma koşulları kötü işletmeleri olan bir şirketten haysiyet ve doğru iş yapmanın önemi üzerine müthiş bir dram. Yani, uyanık olduğunuzu söylüyorsunuz, ama iş yaptığınız şirket Çin'de.

-Çalıştığınız şirketler inanılmaz. Apple, Amazon, Disney... IŞİD çevrimiçi bir platform kursa görüşmeler için hemen menajerinizi ararsınız değil mi? O yüzden bu akşam bir ödül kazanırsanız, bunu siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın, tamam mı? Halka ders verecek pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin.

KESKİN HİCİV Mİ, SARAY SOYTARILIĞI MI?

Gervais 2009 yılından bu yana birkaç yıl dışında Altın Küre ödül törenlerinin sivri dilli sunucusu olarak sahne alıyor. Salonda bulunanlara soğuk terler döktüren, hemen her yıl bir kısmı oldukça müstehcen sivri şakalarıyla kendinden söz ettiren Gervais'nin hemen her yıl tekrarladığı bir şakaysa sivri dilliliği yüzünden bir sonraki yıl kendisine sunuculuk teklif edilmeyeceği esprisine dayanıyor.

Gerçekten de Gervais'nin 11 yıldır süren Altın Küre macerasında boş geçilmiş yıllar da var.

Bu "Gervais, sinema dünyasının asi ve sivri dilli fırlamalığını mı yapıyor, yoksa bir saray soytarısı mı" sorusunu haklı kılıyor. Altın Küre törenlerinde sert hicivlerden her zaman pay alan kurum Hollywood Yabancı Basın Birliği. Kurum, belli ki Gervais'nin hicivlerinden memnun: Gervais'nin skandalların dozunu kaçırdığı birkaç dönem dışında sunuculuğu ondan istiyor.

EURONEWS: BİR GRETA BİN AYIP ÖRTER

Gervais'nin Altın Küre'deki sunuş konuşmasının dünya basınına yansımaları içinde bir örnek özel olarak değinilmeyi hak ediyor. Euronews Türkiye, törenle ilgili "YORUMSUZ" video twitinde Gervais'nin şu sözlerini öne çıkardı:

"Ödül alırken politik mesaj vermeyin. Kimseye ders verecek durumda değilsiniz. Birçoğunuz Greta Thunberg kadar bile okula gitmedi"

GERVAİS'DEN ZOR LOKMALAR

Gervais'in konuşmasından başka bazı başlıklarsa şöyle:

-Bu gece limuzinle geldim ve plaka Felicity Huffman tarafından yapılmıştı… Kızı için üzgünüm, tamam mı? Bu onun başına gelmiş olan en utanç verici şey olmalı. Babası da Wild Hogs filmindeydi.

-Bu gece burada birçok büyük ünlü var. Yani, efsaneler, ikonlar… Şu masada Al Pacino, Robert de Niro, Bebek Yoda – Oh, hayır bu Joe Pesci.

-Sapkınlardan bahsetmişken, pedofili filmler için büyük bir yıldı -‘Surviving R. Kelly,’ ‘Leaving Neverland’… ‘Two Popes’?

-Herkes Netflix’i izliyor. Bu törene sadece benim çıkıyor olmam gerekiyordu. ‘Her şeyi kazanırsın, Netflix, iyi geceler. ‘Hayır, üç saat boyunca buradayız. Bu şovu izlemek yerine ‘After Life’ı izleyebilirsin. After Life, eşi kanserden öldüğü için kendini öldürmek isteyen bir adam hakkında bir dizi ve hâlâ bundan daha eğlenceli.

-Once Upon a Time… in Hollywood, yaklaşık üç saat uzunluğunda. Leonardo Di Caprio prömiyere katıldı ve film sona erdiğinde sevgilisi artık onun için fazla yaşlıydı.

-Dünya James Corden’i şişman bir kedi olarak görmeli. Ayrıca ‘Cats’ filmindeydi ama kimse bunu görmedi.

-Dame Judi Dench, Cats’de oynadığı rolü bunun için doğmuşum diyerek savundu – bir sonraki şakayı yapamam…