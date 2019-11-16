Obama'dan partisine: Aşırı sola kaymayın, zengin bağışçılarımızı korkutacaksınız

Eski ABD Başkanı Obama, Demokrat Parti’nin toplantısında 2020’de gerçekleşecek olan ABD seçimleri için ‘zenginleri ürkütmemek’ öğüdünde bulundu.

ABD’nin 2009’dan 2017’ye kadar ABD Başkanlığı yapan Barack Obama, kendi partisi Demokrat Parti’nin toplantısında konuştu. Eski ABD Başkanı, 2020’de aday olacak partililere “aşırı sol söylemlerden kaçınmaları” gerektiğini öğütlerken, bu davranışın zengin bağışçıların kendilerine sırtlarını dönmesine neden olacağını söyledi.

Obama 2008’de ‘Umut’ sloganı üzerinden kazandığını söylerken, söylemleri belirlerken "seçmenlerin endişelerini ele almayı dengeleyecek" bir yaklaşım önerdi.

ÇOK DA SOLCULUK YAPMAYIN

Adaylara “cesur fikirler” sahibi olmayı öğütleyen ABD’nin 44. Başkanı, Demokrat Parti'nin “Twitter’daki sol eğilimli aktivist kanadının” seçmeni yansıtmadığını, seçmenlerin Cumhuriyetçi Partiye kayabileceğini söyledi.