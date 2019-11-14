NYT'den Erdoğan-Trump buluşmasına dair: Bir despotu daha ağırladı

New York Times'ta Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde buluşmanın "belirsiz bir şekilde sonuçlandığına" işaret edilirken, Trump eleştirildi.

Trump'a muhalefet ettiği bilinen ABD'li New York Times gazetesinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin iki yazı kaleme alındı.

Gazetenin Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin kaleme aldığı değerlendirme yazısında, Trump'ın görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına kayıtsız kalmış göründüğü belirtildi. Harekatın ABD'nin bölge politikalarını sarstığı söylenen yazıda, Trump'ın Erdoğan'a basın toplantısında "sempatik" tavır göstermesinin dikkat çektiği kaydedildi. Yazı, "Günün sonunda Erdoğan'ın ziyaretinin verimliliği netlik kazanmadı. Beyaz Saray, somut bir anlaşmaya dair bir açıklama yapmadı" şeklinde sonlandı.

Gazetenin editöryal görüş bölümünde ise "Trump, Erdoğan'la buluşarak bir despotu daha ağırladı" başlıklı bir yazı yayımlandı. Giriş cümlesi "Erdoğan'ın ziyaretinden ABD ne elde etti?" olan yazıda, "Trump'ın Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaması için tüm nedenler mevcuttu" ifadesi yer alırken, Erdoğan'ın S-400 alması, Suriye politikası ve gazeteci ve muhaliflere yönelik baskılarına karşın Trump'ın kendisine karşı zayıf kaldığı kaleme alındı. "Trump'ın dünyasında sert adamlar daha çok saygı görür" denilen yazıda zirvenin "çok iyi ve verimli" geçtiğine ilişkin elde bir veri olmadığı ve S-400 sorununun çözümsüz kaldığı belirtildi.