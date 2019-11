NYT: Trump’la Erdoğan arasındaki anlaşmaları damatlar yapıyor

ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesinde David D. Kirkpatrick ve Eric Lipton imzalı bir yazıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yle olan ilişkilerinin “iktidarla evlenen ve şimdi Ankara’yı Washington’a bağlamanın anahtar rollerini oynayan” damatlar üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekildi.

İlişkilerin “Damatlar üçlüsü” üzerinden yürüdüğü söylenirken yazıda bu damatların Erdoğan’ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın Doğan’ın damadı ve Trump Towers’ın ortağı Mehmet Ali Yalçındağ, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner olduğu söylendi.

Yazıda Trump’la Erdoğan arasında geliştirilen bu gayrı resmi hattın "Barış Pınarı Harekatı"nı takiben geldiği öne sürüldü.

'ÜLKELER ARASINDAKİ RESMİ İLİŞKİLER EŞ DOST AKRABA İLİŞKİSİNE DÖNÜŞTÜ'

George W. Bush'un başkanlığı döneminde ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Eric Edelman, NYT’ye yaptığı değerlendirmede ”Trump, bazı ülkelerle olan resmi ilişkileri aileler ya da ahbaplar arasında ilişkilere çeviriyor. Erdoğan da bu tür ilişkileri kesinlikle tercih eder, çünkü kendi ahbap kapitalist rejimini yönetiyor. Ancak bu, tüm Amerikalıları kaygılandırmalı" yorumunda bulundu.

41 yaşındaki Berat Albayrak’ın Türkiye'de sadece “damat” olarak ABD’deyse "Erdoğan’ın Kushner’i" olarak anıldığı belirtilen yazıda Albayrak’ın yükselişinin 15 Temmuz sürecini takiben hızlandığına dikkat çekildi.

OVAL OFİSTE DAMAT BULUŞMASI

İki devlet başkanının damatlarının, birbirlerini en geç 2018'den beri tanıdıklarının söylendiği yazıda Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu dönemde İsrail'le daha yakın ekonomik ilişkiler kurduğu ve Beyaz Saray'ı Kushner'la görüşmek üzere ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Bu yılın Şubat ayında Ankara'da buluşan damatlar Kushner’in Erdoğan’la görüşmesi sebebiyle bir araya gelmişti. Erdoğan’la görüşmenin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı, Kushner'den, Albayrak ile ikinci bir toplantı yapmasını istedi.

Turkey's Minister of Treasury and Finance the Hon. @BeratAlbayrak, who is in Washington DC to attend the 37th #USTurkeyConf, received by the @POTUS. Senior Adviser Kushner and Secretary of Treasury @stevenmnuchin1 were present at the meeting. @taikofficial @AmericanTurkish pic.twitter.com/3xE5TT7T0g

— TRConsulateChicago (@TRConsulChicago) April 16, 2019