NYT, Bağdadi operasyonunun detaylarını yazdı

New York Times gazetesi, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonunun perde arkasını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Şam İslam Devleti örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklaması ABD basında geniş yer buldu. New York Times gazetesinin ABD istihbarat birimlerinden yetkililerle konuşarak hazırladığı haberde operasyonun öncesinde yaşananlar aktarıldı:

"Terörle mücadele yetkilileri Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme planını açıklarken, CIA ve özel harekât birliklerinin dünyanın en çok aranan teröristi Bağdadi'nin yerini tespit etmiş olduğunu ve operasyon hazırlığı içerisinde bulunduklarını bildiğini aktarıyor. ABD istihbarat yetkilileri aylarca Trump'ı Bağdadi konusunda bilgilendirdi. Bağdadi'nin yakalanması Trump tarafından da bölgedeki en önemli öncelik olarak belirlenmişti. Ancak Trump'ın üç hafta önce ani bir şekilde ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması, titizlikle hazırlanmış olan planları sekteye uğrattı. Yetkililere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi. Aynı yetkililer Bağdadi'nin Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldüğünü aktardı."

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, NYT haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Yaz aylarında CIA, Bağdadi'nin IŞİD'in rakibi El Kaide bağlantılı örgütlerin hakim olduğu Suriye'nin kuzeybatısındaki bir köyde bulunduğuna dair beklenmedik bir istihbarat alınca operasyonun planlaması başlatıldı.

"ABD'li yetkililere göre bu istihbarat, Bağdadi'nin eşlerinden birisi ile yakalanmış olan bir IŞİD kuryesinin sorgulanmasının sonucunda elde edilmişti.

"CIA, bu istihbaratın ışığında Iraklı ve Suriyeli Kürt istihbarat birimleriyle birlikte çalışmaya başladı. Amaç Bağdadi'nin yerinin tam olarak tespitini sağlamak ve düzenli hareket alanlarını belirleyebilmek için söz konusu bölgeye casuslar yerleştirmekti.

"Suriyeli bir mühendisin anlatımına göre, Bağdadi operasyonun düzenlendiği köyde El Kaide bağlantılı Hurras el-Din örgütünün komutanlarından Ebu Muhammed Salama'nın evinde saklanıyordu.

"Operasyonda Salama'ya ne olduğu ya da Bağdadi'nin bu kişiyle olan ilişkisi konusunda detaylar belli değil.

"Son operasyon planlaması geçen hafta içerisinde iki ila üç günde tamamlandı. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, eldeki istihbarata göre Bağdadi'nin yer değiştirmek üzere olduğunun bilindiğini ifade ediyor.

"Savunma Bakanı Mark Esper ABC kanalına yaptığı açıklamalarda, Trump'ın Perşembe ve Cuma günlerinde kendilerine operasyon için yeşil ışık yaktığını anlattı.

"Washington yerel saati ile 17.00 (01.00) sularında büyük kısmı CH-47 Chinook tipi olmak üzere sekiz Amerikan helikopteri Irak'ın Erbil kentindeki askeri üsten havalandı.

"Radarlara yakalanmamak için alçak ve hızlı uçuş gerçekleştiren helikopterler Suriye sınırını geçti ve Suriye hava sahasında kalarak İdlib'in kuzeyindeki Barişa köyüne ilerlemeyi sürdürdü. 70 dakikalık uçuş sırasında helikopterlere yer yer ateş de açıldı.

"Helikopterlerin inmesinden hemen önce hem helikopterler hem de diğer ABD savaş uçakları bölgedeki binalara ateş açtı. Delta Gücü komandoları ve eğitimli köpekleri himaye ateşi eşliğinde operasyon bölgesine indiler.

"Delta Gücü komandoları binayı çevreleyen duvarı geçtikten sonra çatışmaya girdi ve bir dizi kişi bu çatışmada ABD komandoları tarafından öldürüldü.

"Bağdadi'nin yeraltı tüneline kaçmasıyla birlikte Amerikan komandoları takibe başladı.

"Bağdadi'nin üzerinde intihar yeleği olduğundan şüphelenen komandolar, Bağdadi'yi etkisiz hale getirebilmesi için bir köpeğe 'saldır' emri verdi.

"Savunma Bakanı Esper iki saat süren operasyonun en kritik aşamasını ABC televizyonuna şu sözlerle anlattı: 'Yanında bir dizi savaşçı ve kadının yanı sıra çok sayıda çocukla birlikte bir yerleşkede. Özel harekât birliklerimizin bu kişileri bölgeden uzaklaştırmak için bir dizi taktiği, tekniği ve uyguladıkları protokolleri var. Ama günün sonunda Başkan'ın da söylediği gibi kendisini öldürmeyi tercih etti ve yanında üç küçük çocuğu da götürdü.'