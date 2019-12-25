Nüfusun yüzde 75'i sıtmaya yakalandı

Burundi'de yalnızca 2019 yılı içerisinde ülke nüfusunun yüzde 75'i sıtmaya yakalandı. Sıtma olan hastaların 3 bin 113'ü kurtarılamadı.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de yılbaşından bu yana 3 bin 113'ü ölümle sonuçlanan 8 milyon 392 bin 921 sıtma vakasının görüldüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 11,53 milyon nüfuslu ülkenin 46 bölgesinde sıtma salgını etkili oldu.

Bu yıl sıtmanın en büyük salgın düzeyine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 75'i bu hastalığa yakalanırken, sıtma olan kişilerden 12 ayda 3 bin 113'ü yaşamını yitirdi.

Burundi’de 2017'de 6 milyon, dünya genelinde 219 milyon sıtma vakası görülmüş; çoğunluğu 5 yaş altı çocuklar olmak üzere 400 binden fazla kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Haziran ayında sıtmaya karşı hazırlanan ulusal planda revizyona gidilerek koruyucu önlemlerin artırılması kararı alınmıştı.

2018'de de dünyada 228 milyon kişide rastlanan sıtmanın 405 bini Afrika'da görülmüştü.