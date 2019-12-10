Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna’nın katıldığı, Donbass başlıklı ‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesi sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bir araya geldiği 'Normandiye Dörtlüsü' zirvesi tamamlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, görüşmelerde ateşkes, siyasi tutukluların serbest bırakılması, Donbass bölgesinden silahlı kuvvetlerin geri çekilmesi ve Donetsk ve Lugansk bölgelerine özerklik verilmesi gibi konular gündeme alındı.

Dört ülkenin lideri, görüşmeler sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.

MACRON: BÜYÜK BİR İLERLEME

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada "Bugün gerçekten büyük bir ilerleme kaydedildi. Putin ve Zelenskiy ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ülkesindeki çatışmayı yatıştırmada gösterdiği bu gerçek kararlılık ve cesaretinden dolayı Zelenskiy'e teşekkür etmek istiyorum. Avrupa kıtasında istikrar ve yeni bir itimat ve güvenlik mimarisinin inşası, Minsk anlaşmaları çerçevesinde Doğu Ukrayna'daki çatışmaların çözümünden geçiyor. Ve bu nedenle, bugünkü toplantı önemliydi" dedi.

PUTİN: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya son vermek için elinden gelenin en iyisini yapacağını, çatışan tarafların 'doğrudan diyaloğa' başvurması gerektiğini kaydetti.

Putin, Rusya ile anlaşmaya varabilirse Ukrayna'nın doğalgazı yüzde 25 daha ucuza alabileceğini söyledi.

MERKEL: YEREL SEÇİMLER İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAK ÜZERE ANLAŞTIK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, liderlerin Ukrayna'nın güneyinde yerel seçimler düzenlemek için gerekli siyasi adımlar üzerinde anlaştığını belirtti.

Merkel, "Paris'te, başta Steinmeier formülünün uygulanması olmak üzere çeşitli konular üzerinde tartıştık" dedi.

ZELENSKİY: ÇOK AZ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiğini ve daha fazla sorunu çözmek istediğini belirterek, "Birçok soru ele alındı ve mevkidaşlarım bunun ilk toplantı için çok iyi bir sonuç olduğunu söyledi. Fakat dürüst olacağım; çok az sorun çözüldü, daha fazlasını çözmek isterdim" açıklamasında bulundu.