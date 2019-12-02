Nijerya'dan Türkiye'ye 'Boko Haram'a destek' suçlaması

Nijerya ordusunun Türkiye'nin cihatçı Boko Haram örgütüne silah yardımı yapmasına ilişkin iddialara yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.

Nijerya'da Türkiye'nin Boko Haram örgütüne "sofistike silah" tedarik ettiğine ilişkin iddialar üzerine ordunun harekete geçtiği belirtildi.

Morning Star'da yer alan habere göre, üst düzey bir ordu yetkilisi, Nijerya ordusunun iddialara yönelik soruşturma başlattığını bildirdi.

Boko Haram'a Türkiye'den silah nakliyatının Türk Hava Yolları'nın (THY) sağladığı iddia ediliyordu.

Youtube'da 2014 yılında yayımlanan bir videoda, THY Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş'ın, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'a Nijerya'ya silah tedariki sağlamaktan suçluluk duyduğunu söylediğine ilişkin ses kaydı bulunduğu iddiası yer alıyordu. Erdoğan, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Nijerya Savunma Karargahı sözcüsü Tuğgeneral Onyema Nwachukwu, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Videodaki iddialar henüz doğrulanmış değil. Ne var ki, bu ciddi bir ulusal güvenlik konusu ve ulusal strateji düzeyinde ele alınmalı" dedi.

Nijerya hükümeti, Mayıs 2017'de Türkiye'den kaçak silah nakliyatı yapıldığını ve Lagos limanında 440 adet pompalı tüfek ele geçirdiklerini öne sürmüştü.