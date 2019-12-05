Nijerya’da tankere saldırı: 1’i Türk 19 mürettebat kaçırıldı

Yunanistan'a ait ham petrol taşıyan bir tankerin Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğramasının ardından tankerdeki 19 mürettebatın kaçırıldığı belirtildi.

Yunanistan'a ait ham petrol taşıyan bir tanker Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırıya uğradı.

Tankerdeki 18’i Hintli, 1’i Türk 19 mürettebatın kaçırıldığı ve diğer 7 mürettebatın da tankerde kaldığı belirtildi.

Saldırıda hasar almadığı öğrenilen Hong Kong bandıralı ‘Nave Constellation’ adlı tankerin Yunan deniz nakliyat şirketi Navios Tankers Management’a ait olduğu kaydedildi.

Tankerin güvenli bir yere çekildiği ve kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışmaların yapıldığı duyuruldu.