Nijerya'da sel nedeniyle 40 bin kişi evlerini terk etti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'e bağlı Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Nijerya'nın Borno eyaletinde büyük hasara neden olan sel felaketinin, 40 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Boko Haram saldırılarından kaçanların kaldığı kampların da selden etkilendiği belirtilirken, hükümetin bu kişiler için 9 ayrı kamp kurduğu öğrenildi.

Öte yandan sel nedeniyle bölge sakinlerinin temiz su, gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğu vurgulandı.