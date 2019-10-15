Nijerya'da Kuran kursuna baskın: Zincirlenmiş 67 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeyinde dini eğitim verdiği iddia edilen bir binada zincirli olarak tutulan 67 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da bir Kuran kursunda zincirlenmiş olarak tutulan 67 kişi kurtarıldı.

Nijerya Katsina eyalet polisi sözcüsü Sanusi Buba, "Yaşları 7 ila 40 arasında değişen 67 kişi zincirlenmiş bir halde bulundu. Mağdurların insanlık dışı ve alçaltıcı muameleye tabi tutulduğu anlaşıldı" dedi.

Reuters'ın haberine göre, polis, Cumartesi günü yapılan baskında kurtarılan mağdurların bir kısmının komşu ülke Nijer'den geldiğini ve ailelerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Esir tutulanlar arasında bulunan 33 yaşındaki Lawal Ahmad, cinsel saldırıya ve şiddete maruz kaldığını, kendisiyle tutulan bazı kişilerin ölümüne tanık olduğunu söyledi.

Polis, 78 yaşındaki bir kişiyi "yasa dışı alıkoyma" suçlamasıyla tutukladı.

Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyde Katsina eyaletindeki Daura bölgesindeki bu baskından iki hafta kadar önce de komşu Kaduna eyaletinde Kuran kursu adıyla işletilen başka bir binadan 500 erkek çocuk ve yetişkin kurtarılmış, onların da işkence ve cinsel tacize uğradığı tespit edilmişti.

'DİNİ OKULLARDA 10 MİLYON ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR'

Olayın geçtiği merkeze yakın bir yerde esnaf olan Lawai Musa, Reuters'a konuşarak, ailelerin zorluk çıkaran erkek çocuk ve yetişkinlerin dini eğitimle terbiye edilmeleri için bu merkeze gönderildiğini belirtti.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, ailelerden çocuklarını bu tür yasadışı ve denetimsiz rehabilitasyon merkezlerine götürmemeleri istendi.