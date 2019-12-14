Nijerya THY uçuşlarını askıya almayı planlıyor

Nijerya Sivil Havacılık İdaresi, Türk Hava Yolları’nın Nijerya’ya yaptığı uçuşlarında 'tekrarlanan kötü yolcu muamelesi vakaları' nedeniyle seferlerin 16 Aralık 2019'dan itibaren durdurulacağını duyurdu.

Nijerya Sivil Havacılık İdaresi (NCAA), Türk Hava Yolları’nın (THY) Nijerya'ya uçuşlarını, “tekrarlanan kötü yolcu muamelesi vakaları” nedeniyle durdurulacağını açıkladı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, THY'nin yolcularla, bagajlarını aynı anda taşıyamaması ve haftalardır aynı şekilde aksaklıkların yaşanması sebebiyle 16 Aralıktan itibaren uçuşların askıya alınacağı ve durum düzeltilene kadar da seferlere izin verilmeyeceği duyuruldu.

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdür Vekili Abdullahi Sidi imzasıyla yayınlanan mektupta, havalimanı görevlilerinin bagajsız ülkeye ulaşan yolcular nedeniyle ciddi krizler yaşadığı belirtildi. Mektupta, bu sorun nedeniyle yolcuların havalimanında sorun çıkardığı ve durumun havalimanı hizmetlerine ciddi tehdit teşkil ettiği belirtildi.

Yetkililer, THY'nin Nijerya’ya yaptığı son uçuşlarda yüzde 85’inden fazla yolcunun bagajı olmadan Nijerya’ya vardığını bildirdi.

Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi (NCAA) yetkilisi, yolcuların havalimanına bagajları olmadan vardıklarını öğrendikleri zaman havalimanında ciddi problem yaşadıklarını açıkladı.

16 Aralık'tan itibaren uçuşlarının durdurulmasına karar verilen THY, Nijerya'da 4 noktaya sefer düzenliyordu. Uçuş yapılan noktalar arasında Abuja, Lagos, Kano ve Port Harcourt bulunuyordu.