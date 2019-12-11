Nijer’de cihatçıların saldırısı sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de şeriatçı çetelerin bir askeri kampa saldırısı sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi.

Orta Afrika ülkesi Nijer’in Mali sınırına yakın batı Tillaberi bölgesinde, bir askeri kampa düzenlenen saldırıda en az 60 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu haftanın başlarında da silahlı kişilerin Tahoua bölgesinde bir askeri devriyeye saldırısında 3 askerin ve 14 saldırganın öldüğü belirtildi.

Boko Haram ve IŞİD'in saldırılarının yoğunlaştığı ülkede, Temmuz ayında, IŞİD tarafından desteklenen Boko Haram'a bağlı bir grup, Inates'teki 18 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Nijer, 2014 yılında kurulan ve aynı zamanda Mali, Burkina Faso, Çad ve Moritanya'nın da üye olduğu G5 anti-cihatçı harekat gücünün bir parçası.