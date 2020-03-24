New York'un en büyük fuar alanı hastaneye dönüştürüldü

ABD'de 40 bini geçen virüs vakalarının en çok etkilediği yer olan New York’ta, dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center acil durum hastanesine dönüştürüldü.

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüsle etkin mücadele için Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’ndan (FEMA) acil durum hastanelerinin kurulmasını talep etmişti.

Bu talep sonrası New York'taki en büyük sergi sarayı Javits Center’ın hastaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.

Vali Adnrew Cuomo'nun yerinde inceleme yaptığı çalışmalar kapsamında, acil durum görevlileri, ABD ordusunun 53. Birlik Komutanlığı'na bağlı destek tugayı askerlerinin yardımı ile Javits Center’a tıbbi malzeme ve yatakları taşındı.

FEMA tarafından 250 yataklı 4 ayrı acil durum hastanesinin oluşturulacağı 170 bin metrekare alana sahip sergi sarayı, kentteki koronavirüsle mücadele merkezi konumunda olacak.

Vali Cuomo, Albany’de yaptığı basın açıklamasında "Bu tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi" cümlesi ile durumun aciliyetini ifade etti.

Cuomo, salgın teşhisi konulan vatandaşların yaşaması ya da ölmesinin bu acil durum hastanelerinin kurulmasına bağlı olduğunu savunmuştu.

Mevcut durumda 53 bin yatak kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Cuomo, salgının yayılma hızı göz önüne alındığında bu kapasitenin 110 bine çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan, California ve New York'un öncülük ettiği 'Evde kal' uygulamasına, Connecticut, Delaware, Ilionis, Indiana, Louisiana, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Ohio ve West Virginia olmak üzere on eyalet daha katıldı.