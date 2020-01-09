Netenyahu'dan İran'a: Çatışma yükselirse şiddetle tepki vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'İran’ın Hayfa ve Tel Aviv’e yönelik tehditlerine yanıt olarak, çatışmaların yükselmesi durumunda şiddetle tepki vereceğiz' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'ye destek, İran'a tehdit açıklamasında bulundu.

“İsrail ABD ile tam bir destek içindedir. İran’ın Hayfa ve Tel Aviv’e yönelik tehditlerine yanıt olarak, çatışmaların yükselmesi durumunda şiddetle tepki vereceğiz" diyen Netanyahu, "Kasım Süleymani yüzlerce kişinin ölümünden sorumludur. Başkan Trump cesaretle karşılık verdiği için kutlanmayı hakediyor“ ifadesini kullandı.

Eski İran Devrim Muhafızları komutanı Rezayi geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın misilleme menzili içinde Tel Aviv ve Hayfa kentlerinde bulunan askeri noktaların olduğunu söylemişti.