Netenyahu: Türkiye’nin Kürt bölgelerini işgalini kınıyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Netenyahu paylaşımında harekatı “etnik temizlik olasılığı” olarak nitelendirerek kınadığını söyledi.

Netanyahu, paylaşımında “İsrail, Kürt halkına insani yardımları arttırmaya hazır” dedi.

Israel strongly condemns the Turkish invasion of the Kurdish areas in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurds by Turkey and its proxies.

Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant Kurdish people.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 10, 2019