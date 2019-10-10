Netenyahu: Türkiye’nin Kürt bölgelerini işgalini kınıyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye’ye yönelik harekatı kınadığına ilişkin açıklamada bulundu.
soL - Dış Haberler
Perşembe, 10 Ekim 2019 15:53

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Netenyahu paylaşımında harekatı “etnik temizlik olasılığı” olarak nitelendirerek kınadığını söyledi.

Netanyahu, paylaşımında “İsrail, Kürt halkına insani yardımları arttırmaya hazır” dedi.

 