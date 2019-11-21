Netanyahu'ya dava: Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından iddianame hazırlandı. Hükümeti kuramayan Netanyahu, eğer yargılama sırasında başbakan olarak kalırsa, rüşvetten yargılanan ilk İsrail Başbakanı olacak.

İsrail Başsavcılığı tarafından Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılıyor.

Başsavcı Avichai Mandelblit bugün yaptığı açıklamada Netanyahu hakkında 3 ayrı dosya nedeniyle dava açılmasına karar verildiğini, suçlamaların rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma olduğunu açıkladı.

İsrail'de bu yıl iki kez yapılan erken seçimlerin ardından hükümeti kuramayan Netanyahu eğer yargılama başladığında hâlâ başbakan olarak kalırsa İsrail tarihinde ilk kez görevi sırasında rüşvetten yargılanan başbakan olacak.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Netanyahu'nun bu akşam bir açıklama yapması bekleniyor. İsrail yasalarına göre bu suçlamalarla hakkında dava açılan başbakanın istifa etmesi zorunlu değil.

Başsavcı Mandelblit'in dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarınca yapılan savunmaları dinledikten sonra 1000, 2000 ve 4000 numaralı soruşturma dosyalarından dava açmaya karar verdiği belirtildi.

Netanyahu toplam 264 milyon dolar değerinde rüşvet almakla ve ülkenin en çok satan gazetesi Yedioth Ahronoth ile Walla haber sitesine ailesi lehine haberler yapmaları karşılığında mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail'in en uzun süreli başbakanı olarak anılan Netanyahu rüşvet almak suçundan 10 yıla kadar, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

