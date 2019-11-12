Netanyahu'dan ‘gizli normalleşme’ açıklaması

Netanyahu İsrail-Ürdün ilişkilerinin tartışıldığı toplantıda ‘gizli normalleşme’ açıklamasında bulundu.

İsrail'in 1948 yılındaki kuruluşu Arap coğrafyasında büyük bir tepki ile karşılanmış, birçok ülke İsrail’i protesto ederek diplomatik ilişki kurmamıştı.

Bu ülkelerden olan Ürdün de 1994’te İsrail ile ilk diplomatik ilişkilerini kurmuştu.

İsrail-Ürdün ilişkilerine ilişkin Şalom'da yer alan habere göre, Netanyahu'nun pazartesi günü İsrail meclisi Knesset’te İsrail-Ürdün ilişkilerinin tartışıldığı bir toplantıda yaptığı konuşma dikkat çekti.

Haberde, Netanyahu'nun ticaret, istihbarat ve içme suyu konusunda Ürdün Krallığına İsrail’in yardımcı olduğunu, ancak bunun pek Ürdün kamuoyunda paylaşılmadığını, gizli kaldığını belirttiği yer aldı.

Söz konusu toplantıda Netanyahu'nun "Ürdün ile istihbarat konularında da beraber çalıştıklarını ancak daha fazla bu konuda bilgi vermesinin uygun olmayacağını" söylediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı, Kral II. Abdullah ile İsrail-Ürdün üzerinden Suudi Arabistan’a kadar uzanacak bir demir yolu projesini bile tartıştıklarını açıkladı.

Netanyahu bazı ülkelerle iyi ilişkileri isteseler de şimdilik ‘gizli normalleşme’ şeklinde kalması gerektiğini söyledi.