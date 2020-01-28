Netanyahu yolsuzluk davasında dokunulmazlık talebini geri çekti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargılandığı yolsuzluk davasında dokunulmazlık talebini geri çektiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yargılandığı yolsuzluk davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, söz konusu davada dokunulmazlık talebini geri çektiğini duyurdu.

Netanyahu, "siyasi rakiplerinin davadan muafiyet talebini koz olarak kullanarak 'İsrail-Filistin sorununun çözümüne yönelik tarihi misyonu'nu baltalamasına izin vermeyeceğini" söyledi.

İsrail meclisi Knesset'in, önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun talebine yönelik oturum düzenlemesi bekleniyordu.

Netanyahu hakkında Kasım ayında, rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suistimal suçlamalarından soruşturma açılmıştı.

Netanyahu'nun, İletişim Bakanı olduğu dönemde hakkında olumlu haberler yapmaları için İsrail medyası patronlarına yüzlerce milyon dolar değerinde hukuki ve mali ayrıcalıklar tanıdığı iddia ediliyor.

Görevini kötüye kullandığı iddialarını reddeden Netanyahu, yöneltilen suçlamaların siyasi olduğunu ve dokunulmazlık hakkı olduğunu söylemişti.