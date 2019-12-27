Netanyahu yeniden partisinin başkanı seçildi

İsrail'de Netanyahu, partisi Likud'un başkanlık görevini sürdürmeye devam edecek.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, partisi Likud içerisindeki seçimleri kazanmasının ardından parti başkanlığı görevine devam edecek. 10 yılı aşkın süredir Likud partisinin başında bulunan Netenyahu, yüzde 72.5 oy alırken rakibi Gideon Sa'ar yüzde 27.5 oy aldı.

Netanyahu parti içerisindeki seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından "Büyük zafer! Likud üyelerine güven, destek ve sevgileri için teşekkür ediyorum. Tanrı'nın yardımıyla ve sizin yardımınızla, Likud'u önümüzdeki (Mart) seçimlerde büyük bir zafere taşıyacağım ve İsrail devletini benzeri görülmemiş başarılara götürmeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Aşırı sağcı Netenyahu, Nisan ve Eylül seçimlerinin ardından hükümeti kurmakta başarısız olmuştu.

Netanyahu, seçimlerde hile yapmak, güveni ve görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almak gibi suçlarla suçlanıyor. Netanyahu bu suçlamaların bir "darbe girişiminin" parçası olduğunu iddia ediyor.