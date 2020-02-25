Netanyahu: Gazze'yi vurmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de dün İslami Cihad'a yönelik yapılan roket atışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, “Dün Gazze ve Suriye'deki hedeflere saldırılar düzenledik. Durumun kontrol altına alınmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceğiz" dedi.
Dün İsrail'in Gazze ve Suriye'ye düzenlediği saldırılara, İsrail'in güneyine füze atılarak karşılık verilmişti.
İsrail ordusu, Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.