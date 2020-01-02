Netanyahu dokunulmazlık başvurusunda bulunacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başsavcılığının üç ayrı yolsuzluk suçlamalarıyla hakkında dava açmaya karar vermesi üzerine Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını söyledi.

Görevini kötüye kullandığı iddialarını reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu, yöneltilen suçlamaların siyasi olduğunu ve dokunulmazlık hakkı olduğunu ifade etti.

Dokunulmazlık alabilmesi için Netanyahu'nun 120 milletvekilinin yarısından fazlasının desteğini alması gerekiyor. Ama dokunulmazlık başvurusu yapıldığı andan itibaren hakkındaki yasal süreçler de ertelenmiş oluyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Netanyahu, Meclis'e dokunulmazlık başvurusu yapacağını kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına dört saat kala düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Netanyahu, "Demokrasilerde kimin yöneteceğini yalnızca halk seçer" dedi.

Netanyahu hakkında Kasım ayında, rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suiistimal suçlamalarından soruşturma açılmıştı.

Netanyahu'nun, İletişim Bakanı olduğu dönemde hakkında olumlu haberler yapmaları için İsrail medyası patronlarına yüzlerce milyon dolar değerinde hukuki ve mali ayrıcalıklar tanıdığı iddia ediliyor.